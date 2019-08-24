Правоохоронці готові реагувати на порушення на День Незалежності - Крищенко

КИЇВ. 24 серпня. УНН. У столиці за правопорядком під час заходів з нагоди Дня Незалежності України стежать близько 3 тисяч правоохоронців, які готові реагувати та припиняти протиправні дії. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу столичної поліції.