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Правоохоронці готові реагувати на порушення на День Незалежності - Крищенко

Правоохоронці готові реагувати на порушення на День Незалежності - Крищенко

Київ • УНН

 • 10247 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. У столиці за правопорядком під час заходів з нагоди Дня Незалежності України стежать близько 3 тисяч правоохоронців, які готові реагувати та припиняти протиправні дії. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

"За порядком у столиці стежитимуть близько 3 тисяч правоохоронців та нацгвардійців", - цитує Крищенка пресслужба.

Для забезпечення громадської безпеки, як зазначається, залучені військовослужбовці НГУ, всі підрозділи Національної поліції, зокрема вибухотехніки, кінологи, спецпризначенці, а також співробітники превентивної комунікації.

"Після проведених інструктажів поліцейські заступили на місця несення служби. У разі виникнення нештатних ситуацій правоохоронці готові реагувати та припиняти протиправні дії", - додав Крищенко.

Працівники поліції проводять превентивні заходи, аби державне свято відбулося без порушень.

"Правоохоронці звертаються до киян та гостей столиці із проханням з розумінням ставитися до поверхневих перевірок, у тому числі на фільтраційних центрах на вході до місць проведення заходів", - додали у поліції.

Нагадаємо, на День Незалежності безпеку в Україні забезпечуватимуть 13 тисяч правоохоронців.

Українські Національні Новини

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