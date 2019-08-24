Правоохранители готовы реагировать на нарушения на День Независимости - Крищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В столице за правопорядком во время мероприятий по случаю Дня Независимости Украины следят около 3 тысяч правоохранителей, которые готовы реагировать и пресекать противоправные действия. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
"За порядком в столице будут следить около 3 тысяч правоохранителей и нацгвардейцев", - цитирует Крищенко пресс-служба.
Для обеспечения общественной безопасности, как отмечается, привлечены военнослужащие НГУ, все подразделения Национальной полиции, в частности взрывотехники, кинологи, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации.
"После проведенных инструктажей полицейские заступили на места несения службы. В случае возникновения нештатных ситуаций правоохранители готовы реагировать и пресекать противоправные действия", - добавил Корищенко.
Сотрудники полиции проводят превентивные меры, чтобы государственный праздник прошел без нарушений.
"Правоохранители обращаются к киевлянам и гостям столицы с просьбой с пониманием относиться к поверхностным проверкам, в том числе на фильтрационных центрах на входе к месту проведения мероприятий", - добавили в полиции.
Напомним, в День Независимости безопасность в Украине будут обеспечивать 13 тысяч правоохранителей.