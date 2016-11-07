Працівники шахти №10 Нововолинська оголосили голодування
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. У місті Нововолинськ Волинської області 300 працівників державної шахти №10 оголосили безстрокове голодування. Про це кореспонденту УНН повідомили представники страйкового комітету підприємства.
За їхніми словами, голодування розпочали через борги із зарплати, яку не виплачують з серпня місяця поточного року.
“З того моменту набігло майже 300 мільйонів боргу. Сподіваємося, що завдяки голодуванню на нас звернуть увагу та виплатять зароблене”, — зазначили страйкарі.