Работники шахты №10 Нововолынская объявили голодовку
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 7 ноября. УНН. В городе Нововолынск Волынской области 300 работников государственной шахты №10 объявили бессрочную голодовку. Об этом корреспонденту УНН сообщили представители забастовочного комитета предприятия.
По их словам, голодовку начали из-за долгов по зарплате, которую выплачивают с августа месяца текущего года.
"С того момента набежало почти 300 млн долга. Надеемся, что благодаря голоданию на нас обратят внимание и выплатят заработанное", - отметили протестующие.