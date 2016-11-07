Работники шахты №10 Нововолынская объявили голодовку

По их словам, голодовку начали из-за долгов по зарплате, которую выплачивают с августа месяца текущего года.

"С того момента набежало почти 300 млн долга. Надеемся, что благодаря голоданию на нас обратят внимание и выплатят заработанное", - отметили протестующие.