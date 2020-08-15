Працівники "Белавіа" приєдналися до акцій у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. До акції проти насильства в Мінську приєдналися співробітники державної авіакомпанії "Белавіа". Про це пише TUT.BY, передає УНН.
"Співробітники "Белавіа" вийшли на акцію солідарності", - відзначає видання.
Як повідомляється у соцмережах, учасники акції скандували "Авіація з народом".
Нагадаємо, що президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Згідно з остаточними даними ЦВК, перемогу на них з 80,1% здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, його основна суперниця, вона не визнала результати виборів.
Відразу після підведення перших підсумків голосування в містах Білорусі почалися масові акції протесту, які переросли в зіткнення з співробітниками органів правопорядку. Мітинги тривали кілька днів, за інформацією МВС, затримані кілька тисяч осіб, постраждали десятки співробітників міліції і демонстрантів.