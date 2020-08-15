Работники "Белавиа" присоединились к акциям в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. К акции против насилия в Минске присоединились сотрудники государственной авиакомпании "Белавиа". Об этом пишет TUT.BY, передает УНН.
"Сотрудники "Белавиа" вышли на акцию солидарности", - отмечает издание.
Как сообщается в соцсетях, участники акции скандировали "Авиация с народом".
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница, она не признала результаты выборов.
Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.