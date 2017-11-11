Працівник штабу Трампа намагався отримати доступ до переписки, що стосується Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Глава компанії Cambridge Analytica, яка співпрацювала з передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа розповів, що намагався отримати у Wikileaks листування, що стосується екс-держсекретаря і суперниці Трампа на виборах Хілларі Клінтон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Глава фірми Александр Нікс заявив, що звертався до фундатора Wikileaks Джуліану Ассанжу, який стверджував, що має в своєму розпорядженні переписку Клінтон. Представники Cambridge Analytica попросили Ассанжа "поділитися інформацією", але він відмовився.
Також Нікс також спростував передбачуване втручання Росії у вибори.
"Ми не працювали з Росією. Більш того, ми б ніколи не стали працювати з третьою особою з сторонньої держави на виборах будь-якої іншої країни", - сказав він.
Нагадаємо, передвиборчий штаб Хілларі Клінтон і національний комітет Демократичної партії допомогли з фінансуванням розслідування, яке призвело до появи скандального "досьє", що звинувачує президента США Дональда Трампа у зв’язках з Росією.