Сотрудник штаба Трампа пытался получить доступ к переписке, касающейся Клинтон

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Глава компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа рассказал, что пытался получить в Wikileaks переписки, касающейся экс-госсекретаря и соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Глава фирмы Александр Никс заявил, что обращался к основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, который утверждал, что располагает перепиской Клинтон. Представители Cambridge Analytica попросили Ассанжа "поделиться информацией", но он отказался.

Также Никс опроверг предполагаемое вмешательство России в выборы.

"Мы не работали с Россией. Более того, мы бы никогда не стали работать с третьим лицом с постороннего государства на выборах любой другой страны", - сказал он.

Напомним, предвыборный штаб Хиллари Клинтон и национальный комитет Демократической партии помогли с финансированием расследование, которое привело к появлению скандального "досье" , обвиняющая президента США Дональда Трампа в связях с Россией.

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