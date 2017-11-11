Сотрудник штаба Трампа пытался получить доступ к переписке, касающейся Клинтон

Глава фирмы Александр Никс заявил, что обращался к основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, который утверждал, что располагает перепиской Клинтон. Представители Cambridge Analytica попросили Ассанжа "поделиться информацией", но он отказался.

Также Никс опроверг предполагаемое вмешательство России в выборы.

"Мы не работали с Россией. Более того, мы бы никогда не стали работать с третьим лицом с постороннего государства на выборах любой другой страны", - сказал он.

Напомним, предвыборный штаб Хиллари Клинтон и национальный комитет Демократической партии помогли с финансированием расследование, которое привело к появлению скандального "досье" , обвиняющая президента США Дональда Трампа в связях с Россией.