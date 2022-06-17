ППО для України та санкції проти рф: про що говорили Зеленський та Джонсон
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав основні теми сьогоднішніх переговорів Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, пише УНН.
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"Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації росією завданих збитків нашій державі. І, звісно, нашу перемогу у війні за незалежність", - написав Єрмак.
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За словами Єрмака, в Офісі президента дуже вдячні Великій Британії за потужну підтримку. У держав є спільні цілі та розуміння, як їх досягнути.
"Україна переможе з такими сильними союзниками", - додав він.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні здійснив другий неочікуваний візит до Києва.