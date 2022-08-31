Позиція Туреччини щодо Криму не заважає співпраці - кремль

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Виступаючи на заході у Москві, дмитро пєсков зазначив, що у Москві цінують посередництво Анкари з деяких складних питань щодо України, зокрема щодо експорту зерна.

"Анкара із самого початку говорила, що не згодна з нами в цьому. Проте це не заважає нам взаємодіяти з Турецькою Республікою там, де це вигідно для нас. Ми високо цінуємо зусилля Турецької Республіки щодо вирішення складних ситуацій, як це було із зерном. Тому там, де це необхідно, ми спілкувалися і спілкуватимемося, і ми маємо дуже хороший потенціал для поглиблення співпраці", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливу заборону на видачу шенгенських віз росіянам, пєсков сказав, що Москва активно стежить за ситуацією, тому що, якщо це станеться, вона вимагатиме протидії.

Додамо

Повернення Криму до складу України невід'ємною частиною якої він є, по суті, є вимогою міжнародного права, заявив Ердоган у відеозверненні до Другого саміту Кримської платформи.