Позиция Турции по Крыму не мешает сотрудничеству - кремль

Детали

Выступая на мероприятии в Москве, дмитрий песков отметил, что в Москве ценят посредничество Анкары по некоторым сложным вопросам по Украине, в частности по экспорту зерна.

"Анкара с самого начала говорила, что не согласна с нами в этом. Однако это не мешает нам взаимодействовать с Турецкой Республикой там, где это выгодно для нас. Мы высоко ценим усилия Турецкой Республики по решению сложных ситуаций, как это было с зерном. Поэтому там, где это необходимо, мы общались и будем общаться, и у нас очень хороший потенциал для углубления сотрудничества", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном запрете на выдачу шенгенских виз россиянам, песков сказал, что Москва активно следит за ситуацией, потому что, если это произойдет, она потребует противодействия.

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Возвращение Крыма в состав Украины неотъемлемой частью которой он есть, по сути, является требованием международного права, заявил Эрдоган в видеообращении ко Второму саммиту Крымской платформы.