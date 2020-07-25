Пожиттєву стипендію Президента отримав один з учасників повстання 1953 року у ГУЛАЗі

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19 березня, 18:42 • 52174 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 104343 перегляди

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19 березня, 10:24 • 118416 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Учаснику руху антирадянського опору Івану Васильовичу Мирону призначено довічну Президентську стипендію відповідно до указу Глави держави № 291/2020, пише УНН з посиланням на повідомлення Закарпатської ОДА.

Івану Васильовичу Мирону призначено довічну Президентську стипендію згідно з указом № 291/2020: “Про призначення довічних державних іменних стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність. Призначити довічні державні іменні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність: 9. Мирону Івану Васильовичу (Закарпатська область)”.

У ОДА додали, що: “Іван Мирон народився 9 березня 1929 року в селі Росішка Рахівського району у сільській родині, тут мешкає й зараз. У дитячому віці належав до „вовченят“ (пластові новаки). Працював вчителем початкових класів. Був активним учасником антирадянського руху. Восени 1950-го року відмовився служити в армії „окупантів“. У травні 1951 р зраджений і арештований. Слідство велося в Ужгородській тюрмі. У січні 1952 р отримав вирок — 25 років суворого режиму: Харків, Новосибірськ, Красноярськ, етап по р Єнісей до Норільська. У 1953 р — учасник повстання політв’язнів у Норильську”.

Весною 1976 р побачив волю. Реабілітований 18 липня 2019 року.

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