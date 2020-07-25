Пожизненную стипендию Президента получил один из участников восстания 1953 года по ГУЛАГе

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 83204 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105761 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110651 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139516 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112684 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134613 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102697 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102675 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104931 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102219 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Киев  •  УНН

 • 17470 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Участнику движения антисоветского сопротивления Ивану Васильевичу Мирону назначена пожизненная Президентская стипендия в соответствии с указом главы государства № 291/2020, пишет УНН со ссылкой на сообщение Закарпатской ОГА.

Ивану Васильевичу Мирону назначена пожизненная Президентская стипендия согласно указу № 291/2020: “О назначении пожизненных государственных именных стипендий гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность. Назначить пожизненные государственные именные стипендии гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность: 9. Мирону Ивану Васильевичу (Закарпатская область)”.

В ОГА добавили, что: “Иван Мирон родился 9 марта 1929 года в селе Росишка Раховского района в сельской семье, здесь проживает и сейчас. В детском возрасте принадлежал к „волчатам“ (пластовые новички). Работал учителем начальных классов. Был активным участником антисоветского движения. Осенью 1950 года отказался служить в армии „оккупантов“. В мае 1951 г. предан и арестован. Следствие велось в Ужгородской тюрьме. В январе 1952 г. получил приговор — 25 лет строгого режима: Харьков, Новосибирск, Красноярск, этап по р. Енисей до Норильска. В 1953 г. — участник восстания политзаключенных в Норильске”.

Весной 1976 г. увидел волю. Реабилитирован 18 июля 2019 года.

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