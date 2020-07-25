Пожизненную стипендию Президента получил один из участников восстания 1953 года по ГУЛАГе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Участнику движения антисоветского сопротивления Ивану Васильевичу Мирону назначена пожизненная Президентская стипендия в соответствии с указом главы государства № 291/2020, пишет УНН со ссылкой на сообщение Закарпатской ОГА.
Ивану Васильевичу Мирону назначена пожизненная Президентская стипендия согласно указу № 291/2020: “О назначении пожизненных государственных именных стипендий гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность. Назначить пожизненные государственные именные стипендии гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность: 9. Мирону Ивану Васильевичу (Закарпатская область)”.
В ОГА добавили, что: “Иван Мирон родился 9 марта 1929 года в селе Росишка Раховского района в сельской семье, здесь проживает и сейчас. В детском возрасте принадлежал к „волчатам“ (пластовые новички). Работал учителем начальных классов. Был активным участником антисоветского движения. Осенью 1950 года отказался служить в армии „оккупантов“. В мае 1951 г. предан и арестован. Следствие велось в Ужгородской тюрьме. В январе 1952 г. получил приговор — 25 лет строгого режима: Харьков, Новосибирск, Красноярск, этап по р. Енисей до Норильска. В 1953 г. — участник восстания политзаключенных в Норильске”.
Весной 1976 г. увидел волю. Реабилитирован 18 июля 2019 года.