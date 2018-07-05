Пожежу на комбінаті Держрезерву у Києві ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. О 14:59 четверга, 5 липня, столичні рятувальники ліквідували пожежу на комбінаті “Прогрес”, який входить до Державного агентства резерву України. Про це повідомила прес-служба ДСНС у м.Києві, передає УНН.
“О 13:38 пожежу вдалося локалізувати, а о 14:59 - ліквідувати”, — йдеться у повідомленні.
5 липня о 12:09 на бульварі Вацлава Гавела (колишня назва — бульвар Івана Лепсе), на території одного з комбінатів, сталося загоряння на даху 4-поверхової окремо розташованої холодильно-складської будівлі розмірами 120х60 м, на площі 700 кв. м.
Інформація про жертви і постраждалих відсутня. З'ясовуються причини загоряння.
До гасіння залучено 15 одиниць техніки та 54 співробітника особового складу київського гарнізону.
Зазначимо, що 13 червня 2018 року на ДО Комбінат “Прогрес” були проведені навчання із залученням підрозділів ГУ ДСНС м. Києва з ліквідації надзвичайних ситуацій на виробництві. Були відпрацьовані ситуації — запобігання пожежі та витік аміаку на підприємстві. Про це повідомили у прес-службі підприємства.
Раніше повідомлялося, що у Києві загорілася будівля на території промислового комбінату.
Столичний комбінат “Прогрес” входить до системи Держрезерву України. Був заснований у 1936 році на місці зернової бази. Підприємство здійснює допоміжну діяльність у сфері державного управління, зокрема, забезпечує промислове збереження у холодильних камерах продовольчого фонду держави (заморожені продукти, соняшникова олія, тощо).