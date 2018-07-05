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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 82649 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111862 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132806 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139704 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 176312 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155284 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142528 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Пожар на комбинате Госрезерва в Киеве ликвидировали

Пожар на комбинате Госрезерва в Киеве ликвидировали

Киев  •  УНН

 • 9760 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В 14:59 четверга, 5 июля, столичные спасатели ликвидировали пожар на комбинате “Прогресс”, который входит в Государственное агентство резерва Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киеве, передает УНН.

“В 13:38 пожар удалось локализовать, а в 14:59 - ликвидировать”, - говорится в сообщении.

В четверг, 5 июля, в 12:09 на бульваре Вацлава Гавела (прежнее название — бульвар имени Ивана Лепсе), на территории одного из комбинатов, произошло возгорание на крыше 4-этажного отдельно стоящего холодильно-складского здания размерами 120х60 м, на площади 700 кв. м.

Информация о жертвах и пострадавших отсутствует. Выясняются причины возгорания.

К тушению привлечены 15 единиц техники и 54 сотрудника личного состава киевского гарнизона.

Отметим, что 13 июня 2018 на комбинате “Прогресс” были проведены учения с привлечением подразделений ГУ ГСЧС г. Киева по ликвидации чрезвычайных ситуаций на производстве. Были отработаны ситуации — предотвращение пожара и утечка аммиака на предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось, что в Киеве загорелось здание на территории промышленного комбината.

Столичный комбинат “Прогресс” входит в систему Госрезерва Украины. Был основан в 1936 году на месте зерновой базы. Предприятие осуществляет вспомогательную деятельность в сфере государственного управления, в частности, обеспечивает промышленную сохраненность в холодильных камерах продовольственного фонда государства (замороженные продукты, подсолнечное масло и т.д.).

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