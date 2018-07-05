Пожар на комбинате Госрезерва в Киеве ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В 14:59 четверга, 5 июля, столичные спасатели ликвидировали пожар на комбинате “Прогресс”, который входит в Государственное агентство резерва Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киеве, передает УНН.
“В 13:38 пожар удалось локализовать, а в 14:59 - ликвидировать”, - говорится в сообщении.
В четверг, 5 июля, в 12:09 на бульваре Вацлава Гавела (прежнее название — бульвар имени Ивана Лепсе), на территории одного из комбинатов, произошло возгорание на крыше 4-этажного отдельно стоящего холодильно-складского здания размерами 120х60 м, на площади 700 кв. м.
Информация о жертвах и пострадавших отсутствует. Выясняются причины возгорания.
К тушению привлечены 15 единиц техники и 54 сотрудника личного состава киевского гарнизона.
Отметим, что 13 июня 2018 на комбинате “Прогресс” были проведены учения с привлечением подразделений ГУ ГСЧС г. Киева по ликвидации чрезвычайных ситуаций на производстве. Были отработаны ситуации — предотвращение пожара и утечка аммиака на предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Ранее сообщалось, что в Киеве загорелось здание на территории промышленного комбината.
Столичный комбинат “Прогресс” входит в систему Госрезерва Украины. Был основан в 1936 году на месте зерновой базы. Предприятие осуществляет вспомогательную деятельность в сфере государственного управления, в частности, обеспечивает промышленную сохраненность в холодильных камерах продовольственного фонда государства (замороженные продукты, подсолнечное масло и т.д.).