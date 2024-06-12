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Пожежна частина у Липцях на Харківщині потрапила під ворожий обстріл: удруге з початку вторгнення рф

Київ • УНН

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Ворожий обстріл пошкодив будівлю пожежної частини у прифронтовому селі Липці Харківської області, що спричинило пожежу, але ніхто з персоналу не постраждав і обладнання не пошкоджено.

Ворожий удар пошкодив будівлю пожежної частини у прифронтовому селі Липці Харківської області, що спричинило пожежу, але ніхто з персоналу не постраждав і техніку не пошкоджено, повідомили у середу в ДСНС України, пише УНН.

У результаті нічного обстрілу пошкоджено будівлю пожежного депо у прифронтовому селі Липці Харківської області. Виникла пожежа. Особовий склад не постраждав, техніку не пошкоджено

- повідомили у ДСНС у соцмережах.

Відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини, як зазначається, вперше була знищена окупантами у 2022-му. Того ж року, після деокупації села Липці, її повністю відновили й підрозділ ДСНС став на бойове чергування.

"Сьогодні будівлю знищено вдруге", - повідомили у ДСНС.

На Харківщині ворог атакував три райони, двоє постраждалих12.06.24, 08:47 • 39378 переглядiв

Юлія Шрамко

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