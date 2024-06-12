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На Харківщині ворог атакував три райони, двоє постраждалих

На Харківщині ворог атакував три райони, двоє постраждалих

Київ • УНН

 • 39378 перегляди

11 червня в Харківській області відбулися численні ворожі обстріли та атаки безпілотників, що призвели до поранень двох людей та матеріальних збитків, у той час як з 10 травня у трьох районах було евакуйовано 11 790 осіб.

У Харківській області минулої доби російські війська обстріляли три райони, відомо про двох постраждалих, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

За даними Синєгубова, ворожі обстріли минулої доби зафіксовані:

  • 19:00, місто Вовчанськ, Чугуївський р-н. Влучання FPV-дрон в автівку. Поранено чоловіка. 
  • 18:38, поблизу села Піщане, Чугуївський р-н. Внаслідок обстрілу горіло зокрема два приватних будинки. 
  • 17:54, село Новоплатонівка, Ізюмський р-н. Внаслідок обстрілу горів будинок. 
  • 16:35, село Металівка, Чугуївський р-н. Внаслідок обстрілу КАБ-250 пошкоджене приватне володіння. 
  • 08:30, село Кутьківка, Куп'янський р-н. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

"На Харківському напрямку противник п'ять разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанська. Всі атаки відбито. Агресор успіху не мав, ситуація контрольована. На Куп'янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районі Берестового, де на даний час триває бій. Наміри противника просунутися у бік Синьківки зазнали невдачі. Ситуація під контролем Сил оборони", - зазначив Синєгубов у Telegram.

З його слів, усього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 790 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

росіяни обстріляли селище на Харківщині: є поранена 11.06.24, 14:50 • 13670 переглядiв

Юлія Шрамко

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