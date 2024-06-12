На Харківщині ворог атакував три райони, двоє постраждалих
Київ • УНН
11 червня в Харківській області відбулися численні ворожі обстріли та атаки безпілотників, що призвели до поранень двох людей та матеріальних збитків, у той час як з 10 травня у трьох районах було евакуйовано 11 790 осіб.
У Харківській області минулої доби російські війська обстріляли три райони, відомо про двох постраждалих, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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За даними Синєгубова, ворожі обстріли минулої доби зафіксовані:
- 19:00, місто Вовчанськ, Чугуївський р-н. Влучання FPV-дрон в автівку. Поранено чоловіка.
- 18:38, поблизу села Піщане, Чугуївський р-н. Внаслідок обстрілу горіло зокрема два приватних будинки.
- 17:54, село Новоплатонівка, Ізюмський р-н. Внаслідок обстрілу горів будинок.
- 16:35, село Металівка, Чугуївський р-н. Внаслідок обстрілу КАБ-250 пошкоджене приватне володіння.
- 08:30, село Кутьківка, Куп'янський р-н. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.
"На Харківському напрямку противник п'ять разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанська. Всі атаки відбито. Агресор успіху не мав, ситуація контрольована. На Куп'янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районі Берестового, де на даний час триває бій. Наміри противника просунутися у бік Синьківки зазнали невдачі. Ситуація під контролем Сил оборони", - зазначив Синєгубов у Telegram.
З його слів, усього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 790 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
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