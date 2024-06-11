росіяни обстріляли селище на Харківщині: є поранена

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Київ • УНН

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57-річна цивільна жінка була поранена в результаті артилерійського обстрілу російськими військами села Кутьківка Куп'янського району Харківської області.

На Харківщині в результаті ворожого артобстрілу Кутьківка Куп’янського району отримала поранення 57-річна цивільна жінка. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

 11 червня близько 8:30 військові рф здійснили артилерійський обстріл села Кутьківка Куп’янського району. 

Внаслідок обстрілу отримала поранення 57-річна цивільна жінка. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями її доставили до лікарні

- вказали у поліції.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Доповнення 

російські війська 10 червня двічі завдали ударів КАБами по Харкову та Харківському району та поцілили балістичною ракетою по Чугуївському району. За добу через ворожі атаки на населені пункти Харківської області чотири людини загинули, ще 11 постраждали.

Тетяна Краєвська

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