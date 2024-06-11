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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне обстреляли поселок на Харьковщине: есть раненая

россияне обстреляли поселок на Харьковщине: есть раненая

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 11:50  •  1733 просмотра

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57-летняя гражданская женщина была ранена в результате артиллерийского обстрела российскими войсками села Кутьковка Купянского района Харьковской области.

На Харьковщине в результате вражеского артобстрела Кутьковка Купянского района получила ранения 57-летняя гражданская женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона. 

 11 июня около 8:30 военные рф совершили артиллерийский обстрел села Кутьковка Купянского района. 

В результате обстрела получила ранение 57-летняя гражданская женщина. Со взрывной травмой и осколочными ранениями ее доставили в больницу

- указали в полиции.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Дополнение 

российские войска 10 июня дважды нанесли удары Хабами по Харькову и Харьковскому району и попали баллистической ракетой по Чугуевскому району. За сутки из-за вражеских атак на населенные пункты Харьковской области четыре человека погибли, еще 11 пострадали.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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