россияне обстреляли поселок на Харьковщине: есть раненая

На Харьковщине в результате вражеского артобстрела Кутьковка Купянского района получила ранения 57-летняя гражданская женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

11 июня около 8:30 военные рф совершили артиллерийский обстрел села Кутьковка Купянского района.

В результате обстрела получила ранение 57-летняя гражданская женщина. Со взрывной травмой и осколочными ранениями ее доставили в больницу - указали в полиции.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

российские войска 10 июня дважды нанесли удары Хабами по Харькову и Харьковскому району и попали баллистической ракетой по Чугуевскому району. За сутки из-за вражеских атак на населенные пункты Харьковской области четыре человека погибли, еще 11 пострадали.