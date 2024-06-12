В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли три района, известно о двух пострадавших, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова, вражеские обстрелы за прошедшие сутки зафиксированы:

19:00, город Волчанск, Чугуевский р-н. Попадание FPV-дрон в автомобиль. Ранен мужчина.

18:38, вблизи села Песчаное, Чугуевский р-н. В результате обстрела горело в том числе два частных дома.

17:54, село Новоплатоновка, Изюмский р-н. В результате обстрела горел дом.

16:35, село Металловка, Чугуевский р-н. В результате обстрела КАБ-250 повреждено частное владение.

08:30, село Кутьковка, Купянский р-н. В результате обстрела пострадала женщина.

"На Харьковском направлении противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Липцов и Волчанска. Все атаки отбиты. Агрессор успеха не имел, ситуация контролируется. На Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, напряжение сохраняется в районе Берестового, где в настоящее время продолжается бой. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки потерпели неудачу. Ситуация под контролем Сил обороны", - отметил Синегубов в Telegram.

По его словам, всего с 10 мая эвакуировали 11 тысяч 790 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

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