11 июня в Харьковской области произошли многочисленные вражеские обстрелы и атаки беспилотников, которые привели к ранениям двух человек и материальному ущербу, в то время как с 10 мая в трех районах было эвакуировано 11 790 человек.
В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли три района, известно о двух пострадавших, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По данным Синегубова, вражеские обстрелы за прошедшие сутки зафиксированы:
"На Харьковском направлении противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Липцов и Волчанска. Все атаки отбиты. Агрессор успеха не имел, ситуация контролируется. На Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, напряжение сохраняется в районе Берестового, где в настоящее время продолжается бой. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки потерпели неудачу. Ситуация под контролем Сил обороны", - отметил Синегубов в Telegram.
По его словам, всего с 10 мая эвакуировали 11 тысяч 790 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.
россияне обстреляли поселок на Харьковщине: есть раненая11 июня 2024, 11:50 • 12548 просмотров