Киев • УНН
Вражеский обстрел повредил здание пожарной части в прифронтовом селе Липцы Харьковской области, что привело к пожару, но никто из персонала не пострадал и оборудование не повреждено.
Вражеский удар повредил здание пожарной части в прифронтовом селе Липцы Харьковской области, что вызвало пожар, но никто из персонала не пострадал и техника не повреждена, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.
В результате ночного обстрела повреждено здание пожарного депо в прифронтовом селе Липцы Харьковской области. Возник пожар. Личный состав не пострадал, техника не повреждена
Отреконструированное в 2009 году здание пожарной части, как отмечается, впервые было уничтожено оккупантами в 2022-м. В том же году, после деоккупации села Липцы, его полностью восстановили и подразделение ГСЧС стало на боевое дежурство.
"Сегодня здание уничтожено во второй раз", - сообщили в ГСЧС.
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