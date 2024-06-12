Вражеский удар повредил здание пожарной части в прифронтовом селе Липцы Харьковской области, что вызвало пожар, но никто из персонала не пострадал и техника не повреждена, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.

В результате ночного обстрела повреждено здание пожарного депо в прифронтовом селе Липцы Харьковской области. Возник пожар. Личный состав не пострадал, техника не повреждена - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Отреконструированное в 2009 году здание пожарной части, как отмечается, впервые было уничтожено оккупантами в 2022-м. В том же году, после деоккупации села Липцы, его полностью восстановили и подразделение ГСЧС стало на боевое дежурство.

"Сегодня здание уничтожено во второй раз", - сообщили в ГСЧС.

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