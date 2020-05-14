Пожежі в зоні ЧАЕС: волонтери виходили лоша, яке відбилось від стада і отримало опіки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Волонтери та лікарі майже виходили лошатко коня Пржевальського на ім’я Ванілька, яке відбилось від стада під час пожеж у Чорнобильській зоні і отримало опіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку МВС України в Facebook.
“Волонтери та лікарі “Приют для диких животных” майже поставили на копитця маленьку Ванільку. Лошатко коня Пржевальського відбилося від стада під час пожежі в Чорнобильській зоні. Малеча блукала попелищем, отримала сильні опіки та рани”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що після реабілітацію лошатко мають повернути в дику природу.
Також МВС закликало українців берегти власну природу.
Нагадаємо, 4 квітня до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення виникла верхова лісова пожежа.
Пожежі в зоні ЧАЕС тривали до 27 квітня, коли ще спостерігалось два осередки горіння.