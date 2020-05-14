Пожежі в зоні ЧАЕС: волонтери виходили лоша, яке відбилось від стада і отримало опіки

“Волонтери та лікарі “Приют для диких животных” майже поставили на копитця маленьку Ванільку. Лошатко коня Пржевальського відбилося від стада під час пожежі в Чорнобильській зоні. Малеча блукала попелищем, отримала сильні опіки та рани”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що після реабілітацію лошатко мають повернути в дику природу.

Також МВС закликало українців берегти власну природу.

Нагадаємо, 4 квітня до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення виникла верхова лісова пожежа.

Пожежі в зоні ЧАЕС тривали до 27 квітня, коли ще спостерігалось два осередки горіння.