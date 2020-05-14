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Пожары в зоне ЧАЭС: волонтеры выходили жеребенка, который отбился от стада и получил ожоги

Киев • УНН

 • 14894 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Волонтеры и врачи почти выходили жеребенка лошади Пржевальского по имени Ванилькуа, который отбился от стада во время пожаров в Чернобыльской зоне и получили ожоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МВД Украины в Facebook.

Пожары в зоне ЧАЭС: волонтеры выходили жеребенка, который отбился от стада и получил ожоги

"Волонтеры и врачи "Приют для диких животных" почти поставили на копытца маленькую Ванильку. Жеребенок лошади Пржевальского отбился от стада во время пожара в Чернобыльской зоне. Малыш блуждал пепелищем, получил сильные ожоги и раны", - говорится в сообщении.

Указано, что после реабилитации жеребенка должны вернуть в дикую природу.

Также МВД призвало украинцев беречь собственную природу.

Напомним, 4 апреля в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения возник верховой лесной пожар.

Пожары в зоне ЧАЭС продолжались до 27 апреля, когда еще наблюдалось два очага горения.

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