Пожары в зоне ЧАЭС: волонтеры выходили жеребенка, который отбился от стада и получил ожоги
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Волонтеры и врачи почти выходили жеребенка лошади Пржевальского по имени Ванилькуа, который отбился от стада во время пожаров в Чернобыльской зоне и получили ожоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МВД Украины в Facebook.
"Волонтеры и врачи "Приют для диких животных" почти поставили на копытца маленькую Ванильку. Жеребенок лошади Пржевальского отбился от стада во время пожара в Чернобыльской зоне. Малыш блуждал пепелищем, получил сильные ожоги и раны", - говорится в сообщении.
Указано, что после реабилитации жеребенка должны вернуть в дикую природу.
Также МВД призвало украинцев беречь собственную природу.
Напомним, 4 апреля в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения возник верховой лесной пожар.
Пожары в зоне ЧАЭС продолжались до 27 апреля, когда еще наблюдалось два очага горения.