Пожежі в Україні з початку року забрали життя сотні людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. В Україні за минулий тиждень - з 6 по 12 січня - на пожежах загинули 47 людей, з початку року - 102 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"(За тиждень - ред.) ліквідовано 895 пожеж, врятовано на пожежах 34 особи та не допущено знищення вогнем 485 будівель і 33 одиниць техніки. На пожежах загинуло 47 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 492 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Водночас, з початку року, за даними ДСНС, в Україні пожежі забрали життя вже 102 людей.
Також зазначається, що впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 25 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 133 вибухонебезпечні предмети часів минулих війн.
Протягом тижня на водних об’єктах, як вказано, загинуло 4 особи.
Нагадаємо, на Одещині у пожежі через коротке замикання загинуло двоє людей.