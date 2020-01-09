На Одещині у пожежі через коротке замикання загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. На Одещині у житловому будинку сталася пожежа через коротке замикання електромережі, внаслідок чого загинуло двоє чоловіків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Одеській області.
"8 січня о 15:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання приватного будинку за адресою: село Лиманське, вул. Перемоги, 60. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання домашнього майна та перекриття одноповерхового житлового будинку", - сказано у повідомленні.
О 17:15 вогнеборці локалізували загорання та о 18:06 - ліквідували на площі 20 м2.
При гасінні пожежі у житловому будинку виявлено тіла двох загиблих чоловічої статі 1963 р.н. та 1983 р.н. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Від ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Нагадаємо, в Одеській області внаслідок пожежі в будівельному вагончику загинули 3 людини.