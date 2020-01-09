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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111576 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112993 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 126369 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104829 просмотра

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5 марта, 08:58 • 107775 просмотра

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В Одесской области в пожаре из-за короткого замыкания погибли два человека

В Одесской области в пожаре из-за короткого замыкания погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 12789 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В Одесской области в жилом доме произошел пожар из-за короткого замыкания электросети, в результате чего погибли двое мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Одесской области.

"8 января в 15:52 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании частного дома по адресу: село Лиманское, ул. Победы, 60. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание домашнего имущества и перекрытия одноэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

В 17:15 пожарные локализовали возгорание и в 18:06 - ликвидировали на площади 20 м2.

При тушении пожара в жилом доме обнаружены тела двух погибших мужского пола 1963 г.р. и 1983 г.р. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.

От ГСЧС привлекались 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Напомним, в Одесской области в результате пожара в строительном вагончике погибли 3 человека.

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