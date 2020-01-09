В Одесской области в пожаре из-за короткого замыкания погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Одесской области в жилом доме произошел пожар из-за короткого замыкания электросети, в результате чего погибли двое мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Одесской области.
"8 января в 15:52 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании частного дома по адресу: село Лиманское, ул. Победы, 60. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание домашнего имущества и перекрытия одноэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.
В 17:15 пожарные локализовали возгорание и в 18:06 - ликвидировали на площади 20 м2.
При тушении пожара в жилом доме обнаружены тела двух погибших мужского пола 1963 г.р. и 1983 г.р. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.
От ГСЧС привлекались 1 единица техники и 3 человека личного состава.
Напомним, в Одесской области в результате пожара в строительном вагончике погибли 3 человека.