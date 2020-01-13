Пожары в Украине с начала года унесли жизни сотни людей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Украине за прошедшую неделю - с 6 по 12 января - на пожарах погибли 47 человек, с начала года - 102 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"(За неделю - ред.) ликвидировано 895 пожаров, спасено на пожарах 34 человека и не допущено уничтожение огнем 485 зданий и 33 единиц техники. На пожарах погибло 47 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 492 тыс. грн" , - говорится в сообщении.
В то же время, с начала года, по данным ГСЧС, в Украине пожары унесли жизни уже 102 человек.
Также отмечается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧс совершено 25 выездов, во время которых обнаружено, изъято и уничтожено 133 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.
В течение недели на водных объектах, как указано, погибли 4 человека.
Напомним, в Одесской области в пожаре из-за короткого замыкания погибли два человека.