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Пожежа в Кемерово: знайшли п'ять чоловік, які вважалися зниклими безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. П'ятеро людей, які вважалися безвісти зниклими під час пожежі в кемеровському торгово-розважальному комплексі "Зимова вишня", знайдені живими - виявилося, що їх не було на місці НП, повідомляє регіональний МВС, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

"До теперішнього моменту поліцейські в ході оперативно-розшукових заходів знайшли живими п'ять з 64 громадян, раніше заявлених як безвісти зниклі: трьох неповнолітніх, дівчину і хлопця. Як з'ясувалося, вони не знаходилися на місці трагедії", - інформує ГУМВС.

Пожежа в чотириповерховому торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово сталася в неділю. На даний момент підтверджена загибель 53 людей.

За даними відомства, зараз більше 250 співробітників органів внутрішніх справ працюють на місці події. Поліцейські охороняють громадський порядок в районі НП, оточена територія ТРЦ і школи, де розгорнуто оперативний штаб.

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