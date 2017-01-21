Пожежа сталася в багатоповерхівці в Дніпрі, евакуйовано 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Сьогодні о 5:23 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу по пров.Штурманський в Новокодацькому районі Дніпра. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.
Займання виникло в двокімнатній квартирі на 8 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.
Горіло домашнє майно на площі 10 кв.м.
Під час пожежі отримав термічні опіки тулуба ІІІ ступеня власник квартири, чоловік приблизно 40 років, мешкав один, особисті дані встановлюються.
Рятувальниками ДСНС чоловік був врятований та госпіталізований до реанімаційного відділення 2-ї міської лікарні. Під час пожежі з під’їзду евакуйовано 11 осіб, з них 2 дітей.
О 6:20 20 пожежу ліквідовано. Залучено 4 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу 2 та 4 державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС області.
Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
Нагадаємо, 20 січня пожежа сталася у вентиляційній шахті одного зі столичних закладів громадського харчування у Києві, під час гасіння рятувальники вивели із закладу на безпечну відстань 30 осіб.