Пожар произошел в многоэтажке в Днепре, эвакуированы 11 человек

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КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня в 5:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по пер .Штурманский в Новокодацком районе Днепра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Возгорание возникло в двухкомнатной квартире на 8 этаже девятиэтажного жилого дома.

Горело домашнее имущество на площади 10 кв.м.

Во время пожара получил термические ожоги туловища III степени владелец квартиры, мужчина примерно 40 лет, жил один, личные данные устанавливаются.

Спасателями ГосЧС человек был спасен и госпитализирован в реанимационное отделение 2-й городской больницы. Во время пожара из подъезда эвакуированы 11 человек, из них 2 детей.

В 6:20 пожар ликвидирован. Привлечено 4 единицы техники и 13 человек личного состава 2 и 4 государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГосЧС области.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, 20 января пожар произошел в вентиляционной шахте одного из столичных заведений общественного питания в Киеве, во время тушения спасатели вывели из заведения на безопасное расстояние 30 человек.

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