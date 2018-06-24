Пожежа на спиртобазі у Тернопільській області: мешканців прилеглих будинків відселили
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Після пожежі на спиртобазі в місті Збараж на Тернопільщині мешканців прилеглих будинків тимчасово відселили. Також досліджують воду у приватному секторі прилеглих вулиць. Про це повідомив прес-центр ГУ Держпродспоживслужби у Тернопільській області, передає УНН.
"23 червня 2018 року у м. Збараж на Тернопільщині відбулося загоряння приміщення спиртобази. Пожежу вдалося ліквідувати, мешканців прилеглих будинків було тимчасово відселено", – йдеться в повідомленні.
Сьогодні відбулося засідання техногенної комісії при Збаразькій районній державній адміністрації. Члени комісії обговорили наслідки пожежі та визначили ряд заходів щодо недопущення завдання збитків населенню.
"Зокрема, члени комісії прийняли рішення відібрати проби води у криницях та з кранів централізованого водопостачання у помешканнях приватного сектору на вулицях Зелена і Заводська на органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники. Так як при ліквідації пожежі з метою недопущення перекидання вогню, саме ці будинки пожежники поливали водою та піною", – зазначили у Держпродспоживслужбі.
Також працівники Збаразької державної районної лікарні ветеринарної медицини здійснили подвірний обхід будинків на прилеглих вулицях на предмет виявлення загиблих чи травмованих під час гасіння пожежі домашньої птиці та тварин. Постраждалих не виявили.
Нагадаємо, в місті Збараж на Тернопільщині вибухнули ємності з біоетанолом на території недіючого спиртзаводу.Через це мешканців прилеглих будинків евакуювали.