Позбавлені особистої свободи зможуть щороку отримувати кошти на правову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Уряд прийняв рішення про внесення змін у Порядок використання коштів для надання професійної правової допомоги особам, що позбавлені особистої свободи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
"Особи, позбавлені особистої свободи, зможуть щороку отримувати кошти для надання їм професійної правової допомоги. Відповідне рішення про внесення змін у Порядок використання коштів на зазначені цілі було прийнято під час засідання Уряду", - сказано у повідомленні.
Таким чином, виплата коштів для надання професійної правової допомоги тепер може здійснюватися щороку протягом позбавлення особи особистої свободи, у разі повторного звернення про надання такої допомоги як особисто, так і через члена сім’ї, близького родича або законного представника такої особи, а також за умови наявності в державному бюджеті коштів, передбачених на такі виплати.
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрований законопроект №2083-д, що покликаний врегулювати питання щодо виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.