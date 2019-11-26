У ВР зареєстрували законопроект про виплату пенсій мешканцям окупованих територій

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Верховній Раді України зареєстрований законопроект 2083-д, що покликаний врегулювати питання щодо виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець, передає УНН із посиланням на пресслужбу ВР.