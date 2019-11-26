У ВР зареєстрували законопроект про виплату пенсій мешканцям окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Верховній Раді України зареєстрований законопроект 2083-д, що покликаний врегулювати питання щодо виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець, передає УНН із посиланням на пресслужбу ВР.
“Під час виїзного засідання Комітету з питань прав людини в Донецькій та Луганській областях центральною темою обговорення була виплата пенсій. Ситуація коли більше половини зареєстрованих на непідконтрольних територіях пенсіонерів не можуть отримати чесно зароблену пенсію — ненормальна. А факти численних смертей літніх людей на пунктах пропуску — жахають та обурюють! Потрібні негайні зміни! Й тому разом з колегами став автором законопроекту 2083-д, який покликаний відновити конституційне право українських громадян на пенсійне забезпечення”, — заявив Дмитро Лубінець.
За його словами, законопроект 2083-д передбачає наступні новації:
— Надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій;
— В разі втрати документів надання можливості розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;
— Скасування обов’язкової реєстрації пенсіонерів як ВПО для отримання пенсій;
— Виплата заборгованості по пенсіям без терміну давності (наразі діє ліміт — 3 роки).
“В результаті ми повернемося до практики усіх цивілізованих країн, де громадян не дискримінують лише через те, що вони потрапили в епіцентр конфлікту й стали його жертвами. Дуже розраховую на розуміння та підтримку народних депутатів без різниці політичних поглядів, бо захист законних прав громадян мусить бути нашим спільним завданням”, — наголосив Лубінець.
Нагадаємо, уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що заборгованість з виплат пенсій жителям непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, а також переселенцям-пенсіонерам становить не менше 41,7 млрд гривень (1,67 млрд за поточним курсом).