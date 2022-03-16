Повітряні сили ЗСУ: за добу було знищено щонайменше 10 ворожих цілей рашиистів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. За добу 16 березня протиповітряна оборона України знищила щонайменше 10 повітряних цілей рашистів, передає УНН.
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Протиповітряною обороною знищено три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про ще один збитий винищувач бомбардувальник Су-34 та вертоліт Ка-52 на північному та південному напрямку відповідно.
"Винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з переважаючими повітряними силами окупантів. Були застосування – пуски керованих ракет, будемо уточнювати і перевіряти чи були уражені цілі", - йдеться в повідомленні.
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