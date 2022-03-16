Воздушные силы ВСУ: за сутки было уничтожено не менее 10 вражеских целей рашиистов

Детали

Противовоздушной обороной уничтожено три российские истребители Су-30см, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о еще одном сбитом истребителе бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлении соответственно.

"Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов. Были применения - пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять были ли поражены цели", - говорится в сообщении.

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