Воздушные силы ВСУ: за сутки было уничтожено не менее 10 вражеских целей рашиистов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. За сутки 16 марта противовоздушная оборона Украины уничтожила по меньшей мере 10 воздушных целей рашистов, передает УНН.
Детали
Противовоздушной обороной уничтожено три российские истребители Су-30см, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БпЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о еще одном сбитом истребителе бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлении соответственно.
"Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов. Были применения - пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять были ли поражены цели", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Близ Николаева ВСУ уничтожили очередной вражеский вертолет Ка-52