Повітряні Сили показали уламки ракет, які збили поблизу Вінниці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Командування Повітряних Сил Збройних Сил України оприлюднило фотографії уламки ракет, які сьогодні збили поблизу Вінниці, передає УНН.
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“Знайдено уламки ракет, збитих 14 липня протиповітряною оброною поблизу Вінниці. Знищено дві з п'яти ракет морького базування типу "Калібр". На жаль, лише дві…” – йдеться у повідомленні.
Доповнення
Сьогодні росія обстріляла Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили ППО.
Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по центрі Вінниці збільшилася до 23. Госпіталізовано 64 людини, у тому числі 2 дитини.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що наразі поліція та Служба безпеки України шукають навідників ворожого вогню, що спричинили удар по Вінниці. Затримано десятки людей.