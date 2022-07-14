Воздушные Силы показали обломки ракет, которые сбили возле Винницы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины обнародовало фотографии обломков ракет, которые сегодня сбили вблизи Винницы, передает УНН.
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“Найдены обломки ракет, сбитых 14 июля противовоздушной обороной вблизи Винницы. Уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр". К сожалению, только две…” – говорится в сообщении.
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Сегодня россия обстреляла Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой –1770 кг. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбили ПВО.
Число погибших в результате вражеского ракетного удара по центру Винницы увеличилось до 23. Госпитализированы 64 человека, в том числе 2 ребенка.
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в настоящее время полиция и Служба безопасности Украины ищут наводчиков вражеского огня, нанесших удар по Виннице. Задержаны десятки человек.