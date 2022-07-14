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Воздушные Силы показали обломки ракет, которые сбили возле Винницы

Воздушные Силы показали обломки ракет, которые сбили возле Винницы

Киев • УНН

 • 246639 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины обнародовало фотографии обломков ракет, которые сегодня сбили вблизи Винницы, передает УНН.

Цитата

“Найдены обломки ракет, сбитых 14 июля противовоздушной обороной вблизи Винницы. Уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр". К сожалению, только две…” – говорится в сообщении.

Дополнение

Сегодня россия обстреляла Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой –1770 кг. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбили ПВО.

Число погибших в результате вражеского ракетного удара по центру Винницы увеличилось до 23. Госпитализированы 64 человека, в том числе 2 ребенка.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в настоящее время полиция и Служба безопасности Украины ищут наводчиков вражеского огня, нанесших удар по Виннице. Задержаны десятки человек.

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