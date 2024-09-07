Повітряні Сили попереджають про активність ворожої авіації на північному сході
Київ • УНН
Зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Повітряні Сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.
Зафіксована активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Увага!
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій