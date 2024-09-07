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Повітряні Сили попереджають про активність ворожої авіації на північному сході

Повітряні Сили попереджають про активність ворожої авіації на північному сході

Київ • УНН

 • 47938 перегляди

Зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Повітряні Сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.

Зафіксована активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Увага!
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій

- Повітряні Сили Збройних Сил України.
Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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