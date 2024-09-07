Воздушные Силы предупреждают об активности вражеской авиации на северо-востоке
Киев • УНН
Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Воздушные Силы ВСУ предупреждают об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий.
Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий