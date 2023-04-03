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Повістки в месенджерах вручати неможливо, принаймні "умовно цього року" - Федоров

Повістки в месенджерах вручати неможливо, принаймні "умовно цього року" - Федоров

Київ • УНН

 • 970209 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Видачу повісток через месенджери запустити технічно неможливо "умовно цього року", повідомив в інтервʼю LIGA.net віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

Наприкінці березня член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський розповів, що в парламенті думають над тим, щоб нормативно дозволити розсилати повістки у Viber чи Telegram. Технічні інструменти, за його словами, дозволять встановити, що особа прочитала повідомлення й ознайомилася з повісткою.

Федоров вважає, що Веніславський "або некоректно висловився, або просто це вирвано з контексту". "Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону", – зазначив міністр.

В Україні відсутня верифікація номера телефону та особи.

"Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році", – підсумував Федоров.

Нагадаємо

У Міноборони розвінчали фейки про мобілізацію жінок та повістки у "Дії".

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