Повестки в мессенджерах вручать невозможно, по крайней мере "условно в этом году" - Федоров

Детали

В конце марта член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский рассказал, что в парламенте думают над тем, чтобы нормативно разрешить рассылать повестки в Viber или Telegram. Технические инструменты, по его словам, позволят установить, что лицо прочитало сообщение и ознакомилось с повесткой.

Федоров считает, что Вениславский "или некорректно высказался, или просто это вырвано из контекста". "Не думаю, что это серьезное политическое видение. Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона", – отметил министр.

В Украине отсутствует верификация номера телефона и личности.

"Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно сделать условно в этом году", – подытожил Федоров.

Напомним

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