Повідомляється, що кількість затриманих в Москві перевищила тисячу осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Москві, 3 серпня, в ході масових демонстрацій на підтримку опозиційних кандидатів, недопущених до виборів, затримали понад тисячу осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram канал Незигарь Brief.
"Число затриманих на суботній акції в Москві перевищила 1000 осіб", - сказано в повідомленні.
У суботу, 3 серпня, в Москві пройшов протест "Повернемо собі право на вибори-2" з вимогами зареєструвати опозиційних кандидатів на виборах до Московської міської думи. В результаті затримань було порушено кримінальну справу про масові заворушення.
Як повідомляв УНН, за даними російських ЗМІ в Москві на суботній акції затримали 828 осіб, серед яких понад 50 підлітки.
Нагадаємо, перша масова акція пройшла 27 липня.