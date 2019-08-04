Повідомляється, що кількість затриманих в Москві перевищила тисячу осіб

"Число затриманих на суботній акції в Москві перевищила 1000 осіб", - сказано в повідомленні.

У суботу, 3 серпня, в Москві пройшов протест "Повернемо собі право на вибори-2" з вимогами зареєструвати опозиційних кандидатів на виборах до Московської міської думи. В результаті затримань було порушено кримінальну справу про масові заворушення.

Як повідомляв УНН, за даними російських ЗМІ в Москві на суботній акції затримали 828 осіб, серед яких понад 50 підлітки.

Нагадаємо, перша масова акція пройшла 27 липня.