Протести в Москві: серед затриманих 50 підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В результаті протестів у Москві, серед 828 затриманих, 50 - підлітки. Про це сказав уповноважений з прав дитини в Москві Євген Бунімович, передає УНН з посиланням на Коммерсантъ.
Співробітники правоохоронних органів затримали близько 50 підлітків на акції протесту в Москві серпня в підтримку, недопущених до виборів в Московську міську думу, кандидатів.
"Абсолютна більшість відпущена", - сказав Бунімович.
У той же час, портал ОВД-инфо пише, що затримали близько 90 підлітків.
"Поки називаються різні цифри, ми їх перевіряємо. Але затримано було точно більше 50 неповнолітніх", - уточнив омбудсмен.
Як повідомляв УНН, кількість затриманих під час акції біля мерії зросла до 828 осіб.