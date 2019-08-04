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Протести в Москві: серед затриманих 50 підлітків

Протести в Москві: серед затриманих 50 підлітків

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН.  В результаті протестів у Москві, серед 828 затриманих, 50 - підлітки. Про це сказав уповноважений з прав дитини в Москві Євген Бунімович, передає УНН з посиланням на Коммерсантъ.

Співробітники правоохоронних органів затримали близько 50 підлітків на акції протесту в Москві серпня в підтримку, недопущених до виборів в Московську міську думу, кандидатів.

"Абсолютна більшість відпущена", - сказав Бунімович.

У той же час, портал ОВД-инфо пише, що затримали близько 90 підлітків.

"Поки називаються різні цифри, ми їх перевіряємо. Але затримано було точно більше 50 неповнолітніх", - уточнив омбудсмен.

Як повідомляв УНН, кількість затриманих під час акції біля мерії зросла до 828 осіб.

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