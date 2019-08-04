Протесты в Москве: среди задержанных 50 подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В результате протестов в Москве, среди 828 задержанных, 50 – подростки. Об этом сказал уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, передает УНН со ссылкой на Коммерсантъ.
Сотрудники правоохранительных органов задержали около 50 подростков на акции протеста в Москве августа в поддержку, недопущенных к выборам в Московскую городскую думу, кандидатов.
“Абсолютное большинство отпущено”, — сказал Бунимович.
В то же время, портал ОВД-инфо пишет, что задержали около 90 подростков.
“Пока называются разные цифры, мы их проверяем. Но задержано было точно больше 50 несовершеннолетних”, — уточнил омбудсмен.
Как сообщал УНН, количество задержанных во время акции возле мэрии выросло до 828 человек.