Сообщается, что число задержанных в Москве превысило тысячу человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Москве, 3 августа, в ходе массовых демонстраций в поддержку оппозиционных кандидатов, недопущенных к выборам, задержали более тысячи человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Незыгарь Brief.
“Число задержанных на субботней акции в Москве превысило 1000 человек”, — сказано в сообщении.
В субботу, 3 августа, в Москве прошел протест “Вернем себе право на выборы-2” с требованиями зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. В результате задержаний было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
Как сообщал УНН, по данным российских СМИ в Москве на субботней акции задержали 828 человек, среди которых свыше 50 подростки.
Напомним, первая массовая акция прошла 27 июля.