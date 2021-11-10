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Повідомлено про підозру молодикам, які раніше націлювали пістолет на паралізовану бабусю і знімали це на відео

Київ • УНН

 • 10128 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Трьом молодикам повідомлено про підозру у знущанні над 76-річною бабусею. Вони направляли на неї пістолет і записуючи свої “розваги” на відео. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Повідомлено про підозру молодикам, які раніше націлювали пістолет на паралізовану бабусю і знімали це на відео

Цитата

“За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом молодикам за фактом грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося винятковим цинізмом відносно потерпілої”, — повідомила Максимець.

Деталі

Вона нагадала, що інцидент стався у квартирі одного із будинків по вулиці Героїв Дніпра, що на столичній Оболоні.

“Двоє хлопців під час гостювання у свого друга вирішили зняти відео знущання над 76-річною бабусею, яка є лежачою хворою протягом 5 років, та останні 3 роки не розмовляє. Один із молодиків взяв предмет, схожий на пістолет, та направив на потерпілу, натиснувши на спусковий гачок. У цей час інший зловмисник знімав вказані дії на телефон. У подальшому відео знущання над безпорадною бабусею молодики розмістили у соцмережі на сторінку одного із фігурантів”, — розповіла Макцимець.

Під час моніторингу мережі інтернет правоохоронці виявили відео злочинних дій та розпочали кримінальне провадження.

“Невдовзі були встановлені учасники протиправних дій. Підозрювані — місцеві мешканці 2001, 2002, 2003 років народження. За скоєне їм загрожує до 4 років позбавлення волі”, — додала вона.

Доповнення

У Києві двоє хлопців знущалися над літньою жінкою, направляючи на неї пістолет і записуючи свої “розваги” на відео. Правоохоронці розслідують домашнє насильство.

Українські Національні Новини

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