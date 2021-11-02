У Києві двоє хлопців націлювали пістолет на паралізовану бабусю і знімали це на відео. Поліція відкрила провадження

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Зазначається, що вчора, 1 листопада, під час моніторингу мережі Інтернет в одному із телеграм-каналів правоохоронці виявили відео, у якому двоє хлопців знущаються над літньою жінкою, направляючи на неї предмет, схожий на пістолет. Поліцейські зареєстрували дану подію та розпочали встановлення осіб порушників.

Після проведення першочергових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів столичні правоохоронці встановили особу одного порушника. Ним виявився 18-річний киянин. Наразі поліцейські встановлюють особу іншого кривдника.

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“Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 126-1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, арешт на строк до шести місяців, до п’яти років обмеження волі або до двох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування”, — відзначили у поліції.

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