На Львівщині 61-річний чоловік погрожував зброєю перехожим

Цитата

“25 серпня близько 10.00 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гончарській у місті Броди невідомий чоловік поводиться неадекватно та погрожує перехожим зброєю”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

На місці події правоохоронці виявили чоловіка, який мав з собою предмет, схожий на пістолет та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Особу затриманого встановлено — ним виявився 61-річний мешканець одного з сіл району. Зброю правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Доповнення

Раніше УНН писав, що у Києві на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі водій автомобіля Volkswagen не зміг проїхати у бажаному напрямку у зв’язку із перекриттям дорожнього руху у центрі столиці. Перебуваючи у салоні автівки, він дістав предмет, схожий на зброю, та почав погрожувати поліцейським.