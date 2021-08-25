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На Львівщині 61-річний чоловік погрожував зброєю перехожим

На Львівщині 61-річний чоловік погрожував зброєю перехожим

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У місті Броди Львівської області 61-річний чоловік погрожував зброєю перехожим. Про це повідомили в пресслужбі поліції Львівської області, передає УНН.

Цитата

“25 серпня близько 10.00 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гончарській у місті Броди невідомий чоловік поводиться неадекватно та погрожує перехожим зброєю”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

На місці події правоохоронці виявили чоловіка, який мав з собою предмет, схожий на пістолет та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Особу затриманого встановлено — ним виявився 61-річний мешканець одного з сіл району. Зброю правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Доповнення

Раніше УНН писав, що у Києві на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі водій автомобіля Volkswagen не зміг проїхати у бажаному напрямку у зв’язку із перекриттям дорожнього руху у центрі столиці. Перебуваючи у салоні автівки, він дістав предмет, схожий на зброю, та почав погрожувати поліцейським.

Українські Національні Новини

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