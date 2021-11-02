В Киеве двое парней целились пистолетом в парализованную бабушку и снимали это на видео. Полиция открыла производство

Детали

Отмечается, что вчера, 1 ноября, во время мониторинга сети Интернет в одном из телеграмм-каналов правоохранители обнаружили видео, в котором двое парней издеваются над пожилой женщиной, направляя на нее предмет, похожий на пистолет. Полицейские зарегистрировали данное происшествие и начали установление личностей нарушителей.

После проведения первоочередных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий столичные правоохранители установили личность одного нарушителя. Им оказался 18-летний киевлянин. Сейчас полицейские устанавливают личность другого обидчика.

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“Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины — домашнее насилие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, арест на срок до шести месяцев, до пяти лет ограничения свободы или до двух лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование", - отметили в полиции.

Напомним

В городе Броды Львовской области 61-летний мужчина угрожал оружием прохожим.