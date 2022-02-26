"Повернися живим з України": за годину від родичів окупантів надійшло понад 100 дзвінків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. За одну годину роботи гарячої лінії "Повернися живим з України" надійшло понад 100 дзвінків від батьків військовослужбовців РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує УНН.
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Як зазначив Геращенко, більшість з тих, хто телефонував, не хочуть війни з Україною і в шоці, що їхні діти опинилися у чужій країні.
Політик навів кілька прикладів таких дзвінків з Росії:
"Мама Єременко Оксана з Краснодара шукає сина Єременка Данила, 21.08.2001 року народження, контрактник, з Краснодара, служив у Криму, військова частина біля Сімферополя. Мама знає, що триває війна, хоче знайти сина та повернути додому.
Дружина шукає Сизова Олександра Сергійовича, 02.03.1992 року народження, солдат, контрактник з 2017 року в/ч 54801 знаходиться в м. Ставрополь, знають, що Росія воює з Україною, вже поширюють інформацію, що треба забирати своїх чоловіків та синів, дуже бояться переслідувань
Батько (живе в Росії) та брат (живе в Таджикистані) шукають Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 року народження, солдат контрактник, військова частина розташована в селищі Калінінець Московської області, служить з 09.2021 року, знають, що Росія воює з Україною, не знали куди поїхав, не виходить на зв'язок, дуже хочуть повернути його, розповідають знайомим, де можуть бути їхні чоловіки та діти", — написав Геращенко.
"Чи то ще буде! Криком кричатимете, щоб війну зупинити!" — додав політик.
Нагадаємо
26 лютого в Україні запустили гарячу лінію для родичів солдатів-окупантів.
"Їхні рідні мають право знати що сталося з їхнім сином або чоловіком, якого Путін послав на забій в Україну", — ідеться у повідомленні.