"Повернися живим з України": за годину від родичів окупантів надійшло понад 100 дзвінків

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 34607 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 66017 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 78197 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 80612 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 108576 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 159428 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 173622 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213851 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200941 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187694 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 99475 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 29075 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 57636 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 103050 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 143843 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 143840 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 103048 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 255300 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 378024 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 633375 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 85877 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 124513 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 150213 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 171245 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 183600 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

"Повернися живим з України": за годину від родичів окупантів надійшло понад 100 дзвінків

"Повернися живим з України": за годину від родичів окупантів надійшло понад 100 дзвінків

Київ • УНН

 • 380712 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. За одну годину роботи гарячої лінії "Повернися живим з України" надійшло понад 100 дзвінків від батьків військовослужбовців РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує УНН.

Деталі

Як зазначив Геращенко, більшість з тих, хто телефонував, не хочуть війни з Україною і в шоці, що їхні діти опинилися у чужій країні.

Політик навів кілька прикладів таких дзвінків з Росії:

"Мама Єременко Оксана з Краснодара шукає сина Єременка Данила, 21.08.2001 року народження, контрактник, з Краснодара, служив у Криму, військова частина біля Сімферополя. Мама знає, що триває війна, хоче знайти сина та повернути додому.

Дружина шукає Сизова Олександра Сергійовича, 02.03.1992 року народження, солдат, контрактник з 2017 року в/ч 54801 знаходиться в м. Ставрополь, знають, що Росія воює з Україною, вже поширюють інформацію, що треба забирати своїх чоловіків та синів, дуже бояться переслідувань

Батько (живе в Росії) та брат (живе в Таджикистані) шукають Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 року народження, солдат контрактник, військова частина розташована в селищі Калінінець Московської області, служить з 09.2021 року, знають, що Росія воює з Україною, не знали куди поїхав, не виходить на зв'язок, дуже хочуть повернути його, розповідають знайомим, де можуть бути їхні чоловіки та діти", — написав Геращенко.

"Чи то ще буде! Криком кричатимете, щоб війну зупинити!" — додав політик.

Нагадаємо

26 лютого в Україні запустили гарячу лінію для родичів солдатів-окупантів.

"Їхні рідні мають право знати що сталося з їхнім сином або чоловіком, якого Путін послав на забій в Україну", — ідеться у повідомленні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,867.84